Türkiye’nin güneydoğusu ve İran’ın kuzeyinde son 24 saatte düşen yağmur miktarları, bölgelerin mart ayı yağış toplamını aşmış durumda. Gelecek en az 3 gün daha bölgede yağışların sürmesini bekliyoruz.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu için tahminlerde en riskli merkezler Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari. Bu 4 merkezin kırsal kesimlerinde de yağışlı geçecek haftayla birlikte heyelan ve toprak kayması riski doğuyor. Cuma ve Cumartesi günleri de yağışlı görünen bu kesimde yolculuk yapacakların karayollarının uyarılarını dikkate almalarında büyük yarar var.

REKLAM Güneydoğu bu aşırı yağışların etkisinden cuma gecesine doğru çıkacak, yağışlar bu kez Doğu Karadeniz’e doğru ilerleyecek. Güneyden kuzeye çıkan rüzgarların Doğu Karadeniz yaylalarını da beyazlatmasını, yer yer yarım metreye yakın kar bırakmasını bekliyoruz. Karadeniz kıyıları bu kar yağışlarını göremiyor, iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışları bölgede hayatı olumsuz etkileyebilir. Doğu Anadolu’da Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars-Van ve yakın merkezlerde yarından itibaren kar havası yerleşiyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri Doğu Anadolu’nun neredeyse tamamında kar yağacak görünüyor. Kar derinliği tahmini Muş-Hakkari arasında kalan alanda 1 metreyi geçebilir.