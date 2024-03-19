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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel açıkladı: İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor, kente yağmur geliyor! - Son dakika haberi

        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta yurtta beklenen hava durumunu kaleme aldı. İstanbul'da sıcaklıkların 7 dereceye kadar düşeceğini kaydeden Öztel, "Yağmur bu gece yarısından sonra şehirde yavaşça başlar. Çarşamba gününün büyük kısmını yağmurlu geçirecek İstanbul'da sıcaklık da düşüyor" dedi

        Giriş: 19.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:01
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        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
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        Türkiye’nin güneydoğusu ve İran’ın kuzeyinde son 24 saatte düşen yağmur miktarları, bölgelerin mart ayı yağış toplamını aşmış durumda. Gelecek en az 3 gün daha bölgede yağışların sürmesini bekliyoruz.

        Doğu Anadolu ve Güneydoğu için tahminlerde en riskli merkezler Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari. Bu 4 merkezin kırsal kesimlerinde de yağışlı geçecek haftayla birlikte heyelan ve toprak kayması riski doğuyor. Cuma ve Cumartesi günleri de yağışlı görünen bu kesimde yolculuk yapacakların karayollarının uyarılarını dikkate almalarında büyük yarar var.

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        Güneydoğu bu aşırı yağışların etkisinden cuma gecesine doğru çıkacak, yağışlar bu kez Doğu Karadeniz’e doğru ilerleyecek. Güneyden kuzeye çıkan rüzgarların Doğu Karadeniz yaylalarını da beyazlatmasını, yer yer yarım metreye yakın kar bırakmasını bekliyoruz. Karadeniz kıyıları bu kar yağışlarını göremiyor, iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışları bölgede hayatı olumsuz etkileyebilir.

        Doğu Anadolu’da Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars-Van ve yakın merkezlerde yarından itibaren kar havası yerleşiyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri Doğu Anadolu’nun neredeyse tamamında kar yağacak görünüyor. Kar derinliği tahmini Muş-Hakkari arasında kalan alanda 1 metreyi geçebilir.

        Ankara’da ve Eskişehir’de perşembe gecesi ile Cuma öğlen arası kar yağışı bekliyoruz ve mevsime göre yaklaşık 8°C daha soğuk bir hava geliyor. Ankara -2°C’ye düşerken Bolu Dağı çevresinde cuma sabahı olduğunda kar örtü yapmış olur. Cuma gecesinden sonra ise yağışın bu alandan ayrılması bekleniyor. İstanbul-Ankara kara yolculuğu yapacakların Perşembe ve Cuma günlerine dikkat etmelerinde yarar var.

        İstanbul’da hava yarın akşam soğumaya başlıyor, yağmur bu gece yarısından sonra şehirde yavaşça başlar. Çarşamba gününün büyük kısmını yağmurlu geçirecek İstanbul’da sıcaklık da 7°C’ye kadar geriliyor. Soğuk havada üşütmeyelim, hafta sonundan itibaren hava Marmara’da ve Ege’de yeniden ısınmaya başlayacak ve gelecek hafta ilkbahar havası yurda yerleşecek görünüyor.

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