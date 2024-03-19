Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takiple, şüphelilerin yaklaşık 20 göçmeni önce bir otele, ardından da Türkbükü sahilindeki bir tekneye taşıdıkları belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ilçede inşaatta çalışan bazı şüphelilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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