Galler Prensesi Kate Middleton'ın uzun süre kamuoyu karşısına çıkamamasının ardından market çıkışındaki görüntüsü, hakkında yapılan spekülasyonları durdurmadı. Yeni görüntüler nedeniyle, 16 Ocak'ta önceden planlanan karın ameliyatı olan ve o günden beri kameralar karşısına çıkmayan Prenses Catherine hakkında yayılan söylentilere yenileri eklendi.

Çocuklarının spor etkinliğini seyrettikten sonra eşi Prens William ile Windsor'daki evlerinin yakınında bulunan bir markette alışveriş yapan ve elinde alışveriş poşetiyle market çıkışında görüntülenen kişinin gerçekten Kate Middleton olup olmadığı sorusu alevlendi. REKLAM

Sosyal medyada pek çok kişi; "William'ın yanındaki Kate değil" yorumları yazmaya başladı. Çiftin arasındaki boy farkından yola çıkarak yorum yapanlar, görülen kişinin Kate'in bir dublörü olabileceğini öne sürdü. Görüntülerdeki kişinin elmacık kemiklerinin fazla çıkık oluşu masaya yatırılırken, Prenses Kate'in fotoğraflarıyla kıyaslamalar yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntünün yapay zekâyla üretilmiş olabileceğini öne sürdü. Uzaktan çekildiği için yüzlerin net olarak görülemediği görüntülerde teknoloji yardımıyla netleştirme yapanlar, görüntülerdeki kadının bambaşka bir yüzü olduğunu iddia etti. REKLAM