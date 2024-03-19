Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:43 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde, polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı.

        Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alican Kırca'nın (61) cinayet zanlısı M.A, polis ekiplerine teslim oldu.

        Emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca, 3 Mart'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı

        Benzer Haberler

        Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da kadınlarla bir ar...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da kadınlarla bir ar...
        Bodrum'da 67 kaçak göçmen yakalandı, 33 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 67 kaçak göçmen yakalandı, 33 kaçak göçmen kurtarıldı
        CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci projelerini tanıttı
        CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci projelerini tanıttı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, üniversite öğrencileriyle b...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, üniversite öğrencileriyle b...
        Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi