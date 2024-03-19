İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun tepkisini çeken Refah operasyonuyla ilgili bugün İsrailli milletvekillerine açıklama yaptı. Netanyahu, ABD'nin tepkisine rağmen Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söyledi.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, Washington yönetiminin Refah'a kara saldırısını istemediğini ancak Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) kontrol etmeleri gerektiğini, bunun için de kara saldırısı düzenlemekten başka yollarının olmadığını" aktardı.

Reuters'ın haberine göreyse Netanyahu, Biden'a kara harekatının gerekli olduğunu "son derece açık bir şekilde" ifade ettiğini söyledi.

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İsrail Başbakanı, "Hamas'ın Refah'taki güçlerinin ortadan kaldırılmasında kararlı olduğumuzu ve bunu kara operasyonu dışında başka bir yolla gerçekleştiremeyeceğimizi Biden'a çok açık bir şekilde söyledim" dedi.

İSRAİL YENİ GEÇİŞ NOKTASI İNŞA EDİYOR

Arutz Sheva'nın haberinde ayrıca, Netanyahu'nun Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerini alacak yeni bir geçiş noktası inşa ettiğini aktardığı belirtildi.

Söz konusu sınır kapısının Kerem Ebu Salim bölgesinde inşa edildiği ve kapının İsrail'in kontrolünde olacağı kaydedildi.

"HİZİPLER, REFAH OPERASYONUNA KARŞI ABD'YLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR"

Walla gazetesindeki haberdeyse Netanyahu'nun, Refah kentine yönelik beklenen operasyonu engellemek için İsrail'deki hiziplerin ABD ile işbirliği yaptığını öne sürdüğü yazdı.

İsrail'deki bazı aktörlerin "Hamas'a karşı zaferi" engellemeye çalıştığını savunan Netanyahu, "İsrail'deki hizipler, İsrail'in Refah'taki operasyonunu önlemek için ABD ile işbirliği yapıyor" dedi.

Netanyahu, Refah'a saldırı konusunda ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilme kararına dair ise, "ABD'ye kim giderse gitsin hükümetin politikasının arkasında durmayı ve Amerikalılara hayır demeyi bilmeli" ifadesini kullandı.

İSRAİL, REFAH'A SALDIRDI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi" dendi.

BIDEN VE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu, yaklaşık bir ay aranın ardından dün telefonda görüşmüştü. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını söylediği bildirilmişti.