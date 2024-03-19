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        Muğla'daki kazada 3 orman personeli yaralandı

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetin yol kenarındaki ağaçlara çaptığı kazada, 3 personel yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 23:12 Güncelleme: 19.03.2024 - 23:15
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        Muğla'daki kazada 3 orman personeli yaralandı
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        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetin yol kenarındaki ağaçlara çaptığı kazada, 3 personel yaralandı.

        Kaza, saat 17.10 sıralarında Muğla-Fethiye karayolunda meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki 48 AES 545 plakalı Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Hüseyin D. ile kamyonette bulunan 2 personel yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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