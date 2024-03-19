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        Haberler Spor Futbol Suçunu kabul etti! İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza - Futbol Haberleri

        Suçunu kabul etti! İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza

        Arda Turan, İspanya'da futbol oynadığı dönemde 2015 ve 2016 yılları arasındaki gelirinden vergi kaçırdığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Suçunu kabul eden Arda Turan'a 2 yılın altında hapis cezası aldığı için 633 bin euroluk para cezası verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 20:31 Güncelleme: 19.03.2024 - 20:31
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        2015 ve 2016 yıllarında vergi kaçırma suçuyla ile ilgili İspanya'da davaya katılan Arda Turan'ın cezası belli oldu.

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        Barselona Adalet Sarayı 13. Nolu Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya Maliyesinden vergi kaçırmakla suçlanan Arda Turan, her bir suç için 6'şar aydan toplamda 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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        Suçunu kabul eden Arda Turan'ın cezasının, savcılığın talebi ve gerek Devlet Avukatlığı kurumu gerekse savunma avukatlarının kabul etmesiyle iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelendiği, Turan'ın cezaevine girmeyeceği öğrenildi.

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        Dava sürecinde Maliye'ye olan 2015'ten 303 bin 162 euro ve 2016'dan 330 bin euro olan ceza tutarlarını ödediğini belirten Turan'ın, kalan 617 bin 773 euroluk borcunu ise 6 taksitle ödemesine karar verildi.

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        Ayrıca Başsavcılığın, bu süre içinde herhangi bir suç işlememesi şartıyla cezanın iki yıl süreyle ertelenmesi yönündeki teklifin de Başsavcılık ve Turan'ın avukatlarının desteklediği belirtildi.

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        Savcılığın hazırladığı belgede Arda Turan'ın, "İspanya'da kişisel gelir vergisi mükellefi statüsüne sahip olmasına ve 2015 yılında önemli gelir elde etmesine rağmen kişisel gelirini göstermediği ve İspanya'da vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtığı" açıklandı.

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