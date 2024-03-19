İzmir'de aktarma merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Konak ilçesi Halkapınar Aktarma Merkezi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde tabanca ile ateş açıldı. Kurşunları hedefi olan Çetin Ermiş ile 2 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sırt, bacak ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ermiş, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.