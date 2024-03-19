Muğla'da kaza yapan Orman İşletme Müdürlüğü aracındaki 3 kişi yaralandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan paylaşımda "Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kazada, görevli oldukları belirtilen sürücü ile Ömer Sönmez ve Celil Gökçen yaralandı.

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