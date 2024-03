Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda bayram tatili 9 gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da şoför esnafı ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclisin açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri inşallah gidereceğiz" dedi.

"Şehir içinde faaliyet gösteren halk otobüsü esnafımızın hat tahsis süreleriyle faaliyetlerine devam edebilme haklarını da korumaya alacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırma projelerini devam ettirmek yerine üzerine hafriyat dökenleri siyaset arşivinin tozlu raflarına havale edeceğinizden şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

"DEPREM BÖLGESİNDE TESLİM ETTİĞİMİZ AFET KONUTU SAYISI 76 BİNİ AŞTI"

Bugün Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz operasyonda şehit olan bir askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize acil şifalar diliyorum. Bugün yoğun ve yorucu olduğu kadar gerçekten bereketli bir gün geçiriyoruz. 30 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı.

"ŞOFÖR ESNAFI MİLLETİMİZİN AYNASIDIR"

Yine canlı bağlantıyla 14 km.lik Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı açılış törenine iştirak ettik. İstanbul'u 326 km.'ye çıkardık. İstanbul'un trafik çilesini biraz daha azalacağı kanaatindeyim. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. Mamak belediyemizin ilçemize kazandırdığı 62 kalem eser, hizmet ve eseri açtık. Şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz, yol arkadaşlığımız vardır. Siyasete ilk atıldığımız dönemden itibaren sizlerle farklı vesilelerle bir araya geldik, dertleştik, hasbıhal ettik. Salon toplantıları, taksi dolmuş duraklarında, trafikte sizlerle yakın irtibat halinde olduk. Sizlerin kanaatlerini almaya, sizlere kulak vermeye ihtimam gösterdik. Her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Çünkü şoför esnafı bu kardeşlerimin yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır. Sizlerin bu ülkeye, bu millete, bu şehre yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Kiminiz takside, kiminiz minibüste, kiminiz otobüste helal rızık peşinde koşuyorsunuz. Her gün 100 binlerce hemşehrimizi işyerine, evine, sevdiklerine güvenle ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz.Siyasi hayatı boyunca daima sizlerle beraber yol yürümüş kardeşiniz olarak her gün nasıl bir mücadele içinde olduğunuzu çok iyi biliyorum.

REKLAM

"MERHUM OĞUZ ERGE KARDEŞİMİZİ KATLEDEN ALÇAK İŞLEDİĞİ CİNAYETİN HESABINI HUKUK ÖNÜNDE VERMİŞTİR"

Geçen ay İzmir'de yaşanan menfur hadise taksicilerimizin hangi riski göz önüne alarak evlerine ekmek getirdiği anlaşılmıştır. Merhum Oğuz Erge kardeşimizi katleden alçak işlediği cinayetin hesabını hukuk önünde vermiştir. Şoförlerimizi hedef alan sözlü ve fiili pekçok saldırı haberi medyaya yansıdı. Dün Keçiören'de taksi durağına yapılan saldırı benzer örnektir.

"YOL MEDENİYETTİR DÜSTURUYLA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK ÜLKEMİZİ PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR YERE TAŞIDIK"

Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimin itham edildiği, kimileri tarafından nefret objesi haline getirilmeye çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez durumdur. Birkaç kişinin yaptığı hatanın genele teşmil edilmesini doğru bulmuyoruz. Trafik sürekli sıkışıyor, bir yerden bir yere gitmek sorun oluyorsa şoför kardeşlerim burada suçlu değil; bilakis mağdur konumundadır. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde artan trafik keşmekeşinden şoför esnafı kardeşlerim herkesten daha çok etkileniyor. Hal böyle iken görevi yol yaparak, asfalt dökerek, tünel, kavşak, alt geçit inşa ederek metro ve tramvay hatları açarak trafiği rahatlatmak olanların kendi beceriksizliklerin vebalini şoförlere yüklemeleri işgüzarlıktır. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle davranmadık. Enerjimizi ve kapasitemizi bahane için değil sorunları çözmek için kullandık. Yol medeniyettir düsturuyla gece gündüz çalışarak ülkemizi parmakla gösterilen bir yere taşıdık. Sizler gerek şehir içinde gerekse şehirler arası seyahatlerinizde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi gayet iyi biliyorsunuz.

"MECLİS'İN AÇILMASIYLA DOLMUŞ VE MİNİBÜS ESNAFIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEĞİZ"

Meclisin açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri inşallah gidereceğiz. Aynı düzenlemede şehir içinde faaliyet gösteren halk otobüsü esnafımızın hat tahsis süreleriyle faaliyetlerine devam edebilme haklarını da korumaya alacağız. Ulaştırma ve Çevre Bakanlığımız gerekli mevzuat hazırlıklarını yaptı. Seçimlerden hemen sonra parlamentomuzun takdirine sunuyoruz. Yol yapmamakla övünenlere hak ettikleri cevabı 31 Mart'ta vereceğinize inanıyorum. Ulaştırma projelerini devam ettirmek yerine üzerine hafriyat dökenleri siyaset arşivlerinin tozlu raflarına havale edeceğinizden şüphe duymuyorum. Şahsi reklamlarına verdikleri önemi şehirlerimizin trafik ve deprem alanına vermeyenleri sandığa gömmenizi bekliyorum. Biz büyükşehirde Turgut Altınok kardeşim ve ilçelerdeki adaylarımızla eser ve hizmet siyaseti yolunda emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tüm belediye başkanlarımızla elele verecek, başta İstanbul olmak üzere Ankaramızı başkente yakışır şekilde hal almasını inşallah sağlayacağız.

"BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU"

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan bayramı öncesindeki 1,5 sürede idari izinli sağlayacak kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek bayram tatilini 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum.