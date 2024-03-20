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        Haberler Gündem Güncel Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili sıcak gelişme: Şüpheliler adliyede! - Son dakika haberi

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 7 kişi adliyeye sevk edildi

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında sahaya ilk atlayan H.Ç.'nin de bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:33
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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
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        Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı.

        SAHAYA İLK ATLAYAN KİŞİ DE ARALARINDA

        AA'da yer alan habere göre Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.

        Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

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        #son dakika
        #trabzonspor
        #fenerbahçe
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