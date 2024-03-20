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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri evlendi: İşte eşiyle ilk fotoğrafı - Son Dakika Magazin Haberleri

        Gonca Vuslateri evlendi

        Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri gözlerden uzak aşk yaşadığı Levent isimli sevgilisiyle evlendi. 8 aylık hamile olan Vuslateri; "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:31
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        Anne olmak için gün sayan Gonca Vuslateri , doğuma günler kala nikâh masasına oturdu.

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        Gonca Vuslateri, Levent isimli sevgilisiyle Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi. Vuslateri; "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik" dedi.
        Gonca Vuslateri sevgilisiyle ilgili olarak daha önce; “Levent, devlet memuru. Benim sektörümden, hayatımdan çok uzakta bir yerde. O kadar mutluyuz ki... Dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı. Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok" ifadelerini kullandı.

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        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gonca Vuslateri duygularını dile getirdi; Evet, memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik.

        Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu :) En çok kadınların, sakın karıştırılmasın ‘kadınların’ linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu.

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        Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar - zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de hallettik. Parti is over:) yani.. Sessizce dağılabiliriz.
        Başka gündemlerde görüşmek üzere.
        Ve benim biricik Monem,
        Sana âşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da..
        Bir gece yarısı felaket tartışmışız, yer gök inliyor.. Hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda... Kendiliğinden yavaşlayıp, yorulduğunda bedenim, olduğum yerde kalakalmıştım...
        Kendimi aşka direnirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon...
        ‘Aşk diye bir şey yok’ sesi... Kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek. Hepsi...

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        Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikâyemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün, bir iki haftaya ilk yıl...
        İyi ki o akşam buluşup dertleştik @deryasensoy @celalcanalgul ???????? Yan masaya iyi dostlarınız geldi ve birleşti masalar... İyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent’in omuzuna düştü..
        Darısı sevenlerin başına.

        #Gonca Vuslateri
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