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        Haberler Spor Futbol Süper Lig FIFA'dan 5 Süper Lig ekibine transfer yasağı! - Futbol Haberleri

        FIFA'dan 5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!

        FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 00:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:00
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        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
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        FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.

        FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.

        Birinci Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.

        EYÜPSPOR AÇIKLAMA YAPTI

        Eyüpspor gelen transfer yasağının 24 saat içerisinde kaldıracaklarını açıkladı.

        Eyüpspor konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü ile transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitinin ödenmesine ilişkin FIFA tarafından verilen karar uyarınca yapılması gereken ödeme, karşı kulübün tarafımıza bildirdiği banka swift sisteminde yaşanan aksaklıktan ötürü yapılamamıştır. Bu aksaklıktan dolayı yaşanan gecikmeden ötürü FIFA tarafından "alacak ödeninceye kadar" transfer yasağı konulmuş olup, ilgili doğru banka bilgisinin Kulübümüze ulaşmasını müteakip 24 saat içinde ödeme yapılarak transfer yasağı kaldırılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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