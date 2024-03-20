Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!

İstanbul Esenyurt'ta kaza, 15.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi, 1587. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sürücü kursu eğitmeni Çetin Y.'nin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan minibüse çarptı.

ARAÇ SAVRULUP BARİYERLERE VURDU DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurdu. Kazada, Çetin Y. ve 2 kursiyer otomobilde sıkıştı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çetin Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 2 yaralı kursiyer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen minibüs şoförü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çetin Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çetin Y.'nin kullandığı sürücü kursuna ait otomobilin, ara sokaktan çıkan minibüse vurduktan sonra savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor.