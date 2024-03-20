Blendera muzu, dondurulmuş meyveyi, hurma çekirdeğini ve yoğurdu veya sütü ekleyin. İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı olarak bal veya akçaağaç şurubu ekleyin. Tüm malzemeler pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderlayın.

Smoothie'nizi bardaklara dökün ve isteğe bağlı olarak üzerine taze meyve dilimleri veya hurma çekirdeği serpiştirerek servis yapın, afiyet olsun!