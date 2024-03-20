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        Haberler Ekonomi Para Fed faiz oranı için bugün ne bekleniyor? Fed faiz kararı Mart 2024 - Para Haberleri

        Gözler Fed'in faiz kararında

        Fed'in bugün faizi sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Piyasaların gözü faiz kararı kadar Fed yetkililerinin faiz öngörülerini yansıtan nokta grafiğinde olacak. Son olarak aralık ayında yayımlanan nokta grafikte yetkililerin 2024'te 3 faiz indirimi beklediği görülmüştü. Bunun yanında faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 08:47 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:13
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        Gözler Fed'in faiz kararında
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        Bugün piyasalarda gözler Fed'in TSİ 21.00'de açıklayacağı faiz kararında olacak.

        Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son olarak 31 Mart'ta beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC böylece 4 toplantı üst üste faize dokunmamış olmuştu.

        Bugün de benzer şekilde Fed'in son 4 toplantıda olduğu gibi faizi sabit bırakması bekleniyor. 30 gün vadeli Fed fon oranlarına göre Fed faiz kararı ihtimallerini veren CME FedWatch Tool'da Fed'in bugün faiz oranını sabit bırakmasına yüzde 99 ihtimal veriliyor. Diğer bir deyişle piyasa Fed'in faizi sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

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        NOKTA GRAFİĞİNE BAKILACAK

        Faiz kararına ilişkin net bir beklenti oluşsa da piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını ve her çeyrek yenilenen Fed nokta grafiğini dikkatle takip edecek. Fed nokta grafiği Fed yetkililerinin faiz oranlarına ilişkin beklentilerini yansıtıyor. Son olarak aralık ayında yetkililerin 2024 yılında 3 faiz indirimi öngördüğü anlaşılmıştı. Bugün bu beklentide herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmadığına bakılacak.

        "VERİLERDE DRAMATİK DEĞİŞİM YAŞANMADIYSA ÖNGÖRÜ DEĞİŞMEZ"

        St Louis Fed Eski Başkanı Jim Bullard konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede "Eğer verilerde dramatik bir değişiklik yaşanmadıysa genelde öngöründe değişikliğe gitmezsin. Verilerin faiz indirimlerini desteklediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bullarda yakın zamanda beklenenden yüksek gelen enflasyon verilerinin 2024 görünümünü değiştirecek seviyede olmadığını ifade etti.

        Kansas City Fed eski Başkanı Esther George da bazı yetkililerin 2024 için daha az sayıda faiz indirimi öngörüsünde bulunabileceğini ancak bunun medyanı çok etkilemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

        ABD'de şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 3.2 ile yüzde 3.1'lik beklentiyi aştı. Beklentinin üzerinde gelen bu veri sonrası piyasalarda Fed'in vereceği reaksiyon merak edilmeye başlandı.

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        POWELL'SÜREGELEN KANITLAR' GÖRMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

        Bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında beklenen faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin ipuçları aranacak.

        Powell ocak sonundaki son faiz kararının ardından yaptığı açıklamada "Enflasyon geçtiğimiz yılda kayda değer bir şekilde geriledi, ancak yüzde 2'lik uzun vadeli hedefimizin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Geçen yılın ikinci yarısında gelen daha düşük enflasyon verileri olumlu ancak ancak yeterli güven oluşması için enflasyonun hedefimize yaklaştığını gösteren, süregelen kanıtlar görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Faiz indirimlerinin zamanlamasının enflasyonun hedef orana düştüğüne dair güvene bağlı olduğunu söylemişti.

        Powell bunun yanında son toplantıda açık bir şekilde mart ayında faiz indirime gidecek güven seviyesine ulaşacaklarını düşünmediğini ifade etmişti.

        Fed bugünün ardından 1 Mayıs ve 12 Haziran tarihlerinde faiz kararını açıklayacak. Şu anda piyasalaar ağırlıklı olarak Haziran ayında ilk faiz indiriminin gelmesini fiyatlıyor. Bu fiyatlamada bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını Powell'ın açıklamaları ve nokta grafikte yer alan tahminler belirleyecek.

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