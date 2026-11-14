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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün Houston Rockets tarihine geçti!

        Alperen Şengün Houston Rockets tarihine geçti!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Utah Jazz'ı 125-118 yendi. Alperen Şengün 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle oynarken; kulüp tarihinde Yao Ming ve James Harden'dan sonra 40 sayı 10 ribaunt ve 5 asist barajını aşan üçüncü oyuncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 43 sayıyla oynadığı maçta Utah Jazz'ı 125-118 yendi.

        Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle "double-double" yaptı.

        Alperen, kulüp tarihinde Yao Ming ve James Harden'dan sonra 40 sayı 10 ribaunt ve 5 asist barajını aşan üçüncü oyuncu oldu.

        Houston Rockets'ta Kevin Durant 22 sayı, Tari Eason 14 sayı ve 11 ribaunt, Amen Thompson da 12 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        Jazz'da ise Darryn Peterson 28, Keyonte George 27 ve Ace Bailey 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

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        THUNDER'DA ALEXANDER'IN 40 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

        NBA Kupası'nda Los Angeles Clippers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 113-112 yendi.

        Clippers'ta Brook Lopez 26, Darius Garland 24, Derrick Jones ve Keaton Wagler de 14'er sayıyla mücadele etti.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 40, Jared McCain'in 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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        #Houston Rockets
        #Alperen Şengün
        #Oklahoma City Thunder
        #NBA
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