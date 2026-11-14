haftanın kitapları

EVVEL ZAMAN

(Caro Claire Burke)



Natalie Heller Mills’in hayatı kusursuz. Geleneksel bir çiftlikte herkesin özendiği geleneksel bir yaşam sürdürüyor. Ellerinizden öper, birbirinden güzel beş çocuğu (altıncısı da yolda!), çiftliği çekip çeviren yakışıklı bir kocası ve organik, yerli ürünlerini sattığı mütevazı bir işletmesi var. Tüm bu hayatın perde arkasını ise kimse bilmiyor. Bilmelerine gerek yok, hele ki her paylaşımının altını nefret yorumlarıyla dolduran Öfkeli Kadınlar’ın bilmesine hiç gerek yok. Onların zaten kıskançlıktan gözleri dönmüş çünkü Natalie’nin hayatı, tekrarlıyoruz, kusursuz. Ta ki… bir sabah uyanıp kendini hayatının garip bir kopyasında bulana kadar. Evi, çocukları, kocası; hepsi tanıdık ama bir o kadar da yabancı. Lüks ocağının yerini titrek bir ateş almış, elektrik yok ve saf kocası artık nemrut bir çiftçi. Daha birkaç gün önce Instagram için tarif videosu çekiyorken şimdi parmakları donarak çamaşır yıkamak zorunda. Tanrı onu sınıyor olabilir mi? Ya da Şeytan? Natalie’nin emin olduğu iki şey var: Bu, onun kusursuz hayatı değil ve ne pahasına olursa olsun kaçması gerek. Caro Claire Burke’ün Domingo Yayınları'ndan çıkan romanı Evvel Zaman, karanlık mizahı ve ürpertici atmosferiyle okuru içine çeken, gelenekleri, şöhreti, inancı ve kadınlığa biçilen rolleri keskin bir bakışla sorgulayan, sarsıcı bir hikâye.