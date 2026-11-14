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        'Menekşe' başlıyor

        SHOW TV'nin yeni günlük dizisi 'Menekşe' 30 Kasım Pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        'Menekşe' başlıyor

        Çocukluk yıllarında başlayan büyük bir aşkın yıllar içindeki izlerini, ayrılıkları ve hesaplaşmaları ekrana taşıyan 'Menekşe', 30 Kasım Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.30’da SHOW TV’de!

        Yayınlanan tanıtımda, geçmişten gelen kırgınlıklar ve sarsıcı yüzleşmeler ön plana çıkıyor. Menekşe’ye yönelik tehditler gerilimi giderek tırmandırırken aşk, öfke ve intikam duyguları hikayenin merkezine yerleşiyor. Geçmişin kapanmamış hesapları yeniden açılırken yaşanacak çarpıcı gelişmeler, büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor.

        YENİ BİR HİKAYENİN KAHRAMANLARIYLA TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ?

        Genç oyuncuları deneyimli isimlerle buluşturan 'Menekşe'nin başrollerini Güz Bozkurt ve Batuhan Demir paylaşıyor. Danışmanlığını Mehmet Uyar’ın, genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül’ün üstlendiği dizinin senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı kaleme alıyor.

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        Yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez’in oturduğu dizinin diğer oyuncu kadrosunda Çağrı Baylan, İlayda Sumak, Zeynep Serpil Bozkurt, Aysun Güven, Melike Baş, Ezgi Gezer, Çağatay Çabuk, Emel Kara, Merve Kurç, Rıza Sarıdoğan, Doğan Güneş ve Sibel Bay gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

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