Kasım ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, akciğer kanserinin yalnızca hastaları değil, milyonlarca aileyi etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, tedavide ortak aklın önemine dikkat çekti.

"EN ÖNEMLİ ÖLÜM NEDENLERİNİN BAŞINDA GELİYOR"

Prof. Dr. Akkoyunlu, “Akciğer kanserinin toplumsal bir yönü var. Milyonlarca aileyi etkiliyor ve insanlığı tehdit eden en önemli ölüm nedenlerinin başında geliyor. Bu nedenle tedavi sürecinde multidisipliner yaklaşım çok önemli. Görüntüleme yöntemlerinden tanı ve tedavi aşamalarına kadar her ayrıntının detaylı şekilde planlanması gerekiyor. Hastaya hangi tedavi yönteminin uygulanacağı, multidisipliner konseyde ortak akılla belirleniyor” dedi.

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram da, akciğer kanserinin en önemli risk faktörlerinden birinin sigara olduğunu vurgulayarak, “İçilen her sigara kanser riskini artırıyor. Ne kadar çok sigara içilirse risk de o kadar yükseliyor. Sigara, akciğer hücrelerinde kanserleşme sürecini başlatabiliyor. Ancak tek neden sigara değil. Radyasyon, hava kirliliği, dizel egzoz gazları, fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve genetik yatkınlık da bu süreçte etkili. Hastalarımızın yaklaşık yüzde 10’u hiç sigara içmemiş kişilerden oluşuyor. Sigaranın yanı sıra elektronik sigara dahil tüm tütün ürünleri de önemli bir risk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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"AKCİĞER KANSERİNDE KESİN TANI PATOLOJİYLE KONULUYOR"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, akciğer kanserinde tanı sürecinin doğru yönetilmesinin tedavi planlaması açısından belirleyici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Saltürk, “Akciğer kanserinde kesin tanı patolojik incelemeyle konuluyor. Kanser tanısı konulduktan sonra asıl süreç başlıyor. Burada önemli olan, tanı aşamasında patolojik değerlendirmeyi de doğru şekilde yapabilmek. Artık erken evrede tanı koymamızı sağlayan yöntemlerimiz var. Önümüzdeki 10 yılda bu süreçlerin çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Biyopsi yapılırken hastaya en az zarar verecek yöntemin tercih edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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"BAŞARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilek Ünal, radyoterapi teknolojilerindeki gelişmelerin akciğer kanseri tedavisinde önemli avantajlar sağladığını dile getirdi. Prof. Dr. Ünal “Hastalarımız bize genellikle tanısı ve evrelemesi yapılmış şekilde geliyor. Radyoterapi alanındaki gelişmeler, tedavi sürecinde çok önemli bir görev üstlenmemizi sağladı. Ameliyat olamayan hastalarda radyoterapiyle tedaviye ciddi katkı sunabiliyoruz. Hedefe yönelik ışın tedavileriyle tümörlü bölgeye nokta atışı müdahaleler yapıyoruz. Böylece hem tedavi başarımız artıyor hem de sağlıklı dokuları ve çevre organları koruyabiliyoruz. Radyoterapiyi hastalığın farklı aşamalarında güvenli şekilde uygulayabiliyoruz” ifadelerini kullanarak uyarılarda bulundu.

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"4’ÜNCÜ EVREDE BİLE TEDAVİ SEÇENEKLERİMİZ VAR"

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Sakin, kanser tedavisinde yaşanan gelişmelerin hastalara yeni seçenekler sunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sakin, “Eskiden onkoloji, hastalara yapılabilecek başka bir şey kalmadığında devreye giren bir alan olarak görülüyordu. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte bu anlayış değişti. Artık ameliyat öncesinde bile tedaviye başlayabiliyoruz. Tümörü küçültmek, hatta tamamen ortadan kaldırmak amacıyla farklı tedaviler uyguluyoruz. Her hastanın ihtiyacı farklı olduğu için aynı tedaviyi herkese uygulamıyoruz. Hastanın özelliklerine ve tümörün yapısına göre hangi ilaca ihtiyaç duyduğunu belirliyoruz. Dördüncü evre hastalarımız için de geliştirilmiş ilaç tedavileri bulunuyor. Bu nedenle dördüncü evre olsa bile hastalarımız için çaresiz değiliz. Yeni tedavilerle yaşam süreleri ve sağkalım oranları her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

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"KÜÇÜK KESİLERLE DAHA BAŞARILI CERRAHİ"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Günlüoğlu, cerrahi teknolojilerdeki gelişmelerin akciğer kanseri ameliyatlarında önemli değişiklikler sağladığını belirterek, “Akciğer kanserinde hastalarımız için en iyisini nasıl yapabileceğimizi defalarca düşünüyoruz. Eskiden büyük kesilerle akciğere ulaşırken bugün küçük kesilerden kameralar eşliğinde hedeflediğimiz bölgeye ulaşabiliyoruz. Cerrahi teknolojiler sayesinde dokuyu koruyarak, doğrudan hedefe yönelik müdahaleler gerçekleştiriyoruz. Bu gelişmeler ameliyat sonuçlarımıza da olumlu yansıyor. Geçmişe kıyasla cerrahi tedavide önemli mesafeler katettik ve hastalarımızın ameliyat sonrası süreçlerinde daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz” dedi.

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"GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DOĞRU TEDAVİYİ BELİRLİYOR"

Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tansel Çakır, görüntüleme yöntemlerinin hastalığın yayılımını belirlemede ve tedavi planlamasında önemli rol oynadığını ifade ederek, “Hastalarımız bazen tarama sonucunda, bazen de ağrı veya kanlı öksürük gibi şikâyetlerle karşımıza çıkıyor. Bu aşamada hastalığın ne kadar yayıldığını belirlemek büyük önem taşıyor. Görüntüleme yöntemleri sayesinde hastalığın yayılımını değerlendiriyor ve hastaya en uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesine katkı sağlıyoruz. Bu nedenle görüntüleme, tanıdan tedavi planlamasına kadar sürecin vazgeçilmez bir parçası” diye konuştu.