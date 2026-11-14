Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın Çin ziyaretinde Nvidia ile ilgili casusluk iddialarını gündeme getirmeyeceği öne sürüldü

        Trump'ın Çin ziyaretinde Nvidia ile ilgili casusluk iddialarını gündeme getirmeyeceği öne sürüldü

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e yapacağı ziyarette Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile ilişkisi olduğu öne sürülen Çinli iş insanına yönelik casusluk iddialarını gündeme getirmeyi planlamadığı ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak

        Amerikan CNBC kanalının haberine göre, isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkililer, Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Şıncın kentine yapacağı ziyareti değerlendirdi.

        Trump'ın, Nvidia ile ilgili gelişmeleri Çinli yetkililerle yapacağı görüşmelerde gündemeye getirmeyi düşünmediğini öne süren yetkililer, görüşmelerin özellikle ekonomi ve ticaret anlaşmasının uygulanmasına odaklanacağını belirtti.

        Yetkililer ayrıca, SpaceX'in sahibi iş insanı Elon Musk'ın da Trump'a ziyaretinde eşlik edeceğini aktardı.

        Ne olmuştu?

        Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

        REKLAM

        Soruşturma, Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

        Bunun üzerine Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da lodos etkili oluyor, denizde dev dalgalar oluştu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin fırtınaya yönelik uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini artırarak sürüyor. Lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu.(İHA)

        #Nvidia
        #trump
        #çin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları