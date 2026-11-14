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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!

        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!

        İstanbul Esenyurt'ta, 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni 61 yaşındaki Harun Ülger, Avcılar'da arkadaşı D.A.Y.'ye ait minibüste ölü bulundu. Ülger'in cansız bedenini minibüste bulan arkadaşı D.A.Y.'nin, polis ekiplerine araçtan kötü koku geldiğini ve arkadaşını içeride hareketsiz halde gördüğünü ihbar etmesi üzerine bulunduğu öğrenildi. Ülger'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        İstanbul'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bir lisede tarih öğretmeni olarak görev yapan babası Harun Ülger'in (61) 5 gündür işe gitmediğini okul yönetiminden öğrenen G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi.

        ADRES BİLGİSİ İŞ YERİNE AİT ÇIKTI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi. Ekiplerle görüşen G.Ü.'nün, babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söylediği öğrenildi.

        ARKADAŞI MİNİBÜSTE HAREKETSİZ HALDE BULDU

        Çalışmalar kapsamında saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki minibüsün içerisinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yönünde ihbar alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan D.A.Y. ile görüştü.

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        ARKADAŞININ MİNİBÜSÜNDE YAŞIYORMUŞ

        D.A.Y., Harun Ülger ile arkadaş olduklarını, Ülger'in kalacak evi bulunmadığı için kendisine ait minibüste yaşadığını söyledi. Arkadaşından yaklaşık 5 gündür haber alamadığını belirten D.A.Y., gün içerisinde Ülger'in kızının kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini, araçtan gelen kötü kokuyu fark ederek içeriyi kontrol ettiğinde Ülger'i hareketsiz halde gördüğünü ve polise haber verdiğini anlattı.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüsün içerisinde bulunan öğretmen Harun Ülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmen Ülger'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

        Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Anadolu Lisesinde görev yapan kıymetli öğretmenimiz Harun Ülger vefat etmiştir. Kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

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