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        Haberler Sağlık Z kuşağı kızlarda kellik riski

        Z kuşağı kızlarda kellik riski

        Z kuşağı kızlar kellik riskiyle karşı karşıya... Temiz bakımlı kız topuzu görünümü elde etmek için sıkı sıkıya toplanan saçlar kellik riskini artırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Z kuşağı kızlarda kellik riski

        Uzmanlar, saçları sıkı bir şekilde geriye tarayarak yapılan modellerin çok sık tercih edilmemesi gerektiğini; aksi takdirde geriye doğru tarayacak saçları kalmayabileceğine dikkat çekiyor.

        Bella Hadid gibi 2020'lerin başından bu yana stil ikonlarının vazgeçilmezi olan sıkı, geriye taranmış topuzlar ve at kuyrukları, son yılların popüler saç modelleri arasında yer alıyor.

        SAÇ ÇİZGİSİNDE SEYRELME YAPIYOR

        Bu görünümü elde etmek için saçlar mümkün olduğunca sıkı bir şekilde geriye çekiliyor, ardından saç ürünleriyle düzeltilerek pürüzsüz, yüz hatlarını belirginleştiren ve fotoğraf çekimine hazır bir görünüm kazandırılıyor.

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        Ancak uzmanlara göre, bu modellerin istenmeyen bir sonucu var, o da saç çizgisinde seyrelmeye yol açmaları.

        Trikolog Tina Mui, The Post'a yaptığı açıklamada, popüler hale gelen ve “clean girl estetiği” olarak bilinen bu saç modelinin cazibesini dikkat çekerek, hızlı bir yüz germe etkisi de yaratabilen bu modelin, saçların normalde daha hassas ve kırılmaya yatkın olduğu bölgelerde gerginliğe neden olabileceğini söyledi.

        SAÇ KÖKLERİNİN SÜREKLİ ÇEKİLMESİ SAÇ KAYBINA YOL AÇIYOR

        Mui, “Sıkı şekilde geriye taranmış saç modellerinin en önemli riski, traksiyon alopesisi (çekmeye bağlı saç dökülmesi). Bu durum, saç köklerinin sürekli olarak çekilmesi sonucunda, genellikle saç çizgisi ve şakak bölgelerinde saç kaybına neden oluyor” dedi.

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        Mui, “Bu tür saç dökülmesi aniden ortaya çıkmaz; genellikle saçların uzun süre boyunca düzenli olarak ve sıkı şekilde toplanmasından kaynaklanır” diye konuştu.

        SAÇ DÖKÜLMESİ VAKALARINDA ARTIŞ

        Uzun süre boyunca sıkı şekilde geriye taranmış saç modellerini sık kullanmanın saç kaybına yol açabileceğini, ancak bunun genellikle tek başına temel neden olmadığını da ekleyen Mui, son birkaç yılda her yaştan kadında farklı nedenlere bağlı saç dökülmesi vakalarında artış gözlemlediğini belirtti.

        Mui, “Daha sık olarak hormonal ve beslenmeyle ilgili dengesizliklerden kaynaklanan saç seyrelmesi görüyorum. Yaşam tarzımız giderek daha yoğun hale geliyor. Yoğun stres, hastalıklar, GLP-1 ilaçlarıyla bağlantılı kilo kaybı, ilaç değişiklikleri ve hatta kronik uykusuzluk gibi faktörlerin tümü saçın büyüme döngüsünü bozarak saç dökülmesi gibi belirtilere neden olabiliyor” dedi.

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