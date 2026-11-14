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        Haberler Gündem Politika Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı! Adına çınar dikildi

        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı! Adına çınar dikildi

        MHP lideri Devlet Bahçeli, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur anısına, Adana'nın Pozantı ilçesinde anıt çınar ağacı ve çevresindeki anı alanı hayata geçirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Pozantı ilçesinde merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un adına yapılması istenen anıt çınar ağacı ve çevresindeki anı alanı tamamlandı.

        Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sırasında Bahçeli, Pozantı'da yapılması planlanan millet bahçesinde Ferdi Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi.

        Talimatın ardından harekete geçen Avan, sanatçının adını yaşatacak anıt ağacı ve çevresindeki anı alanı için çalışma başlattı.

        Aradan geçen sürede anıt ağacının dikimi ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çalışmaların tamamlandığı bilgisi verildi.

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