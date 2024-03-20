"BU KAVRAYIŞI TAMAMLAMAK ÇOK GÜZELDİ"

Will Smith sözlerine Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın kutsal kitapları arasındaki benzerliklere şaşırdığını söyleyerek devam etti; "Tevrat'tan İncil'e ve Kur'an'a kadar nasıl tek bir hikâye gibi olduğuna şaşırdım. Baba olarak İbrahim'i ve ardından İshak ve İsmail'le olan ayrılığı hiçbir zaman tam olarak anlayamamıştım ve bu kavrayışı tamamlamak çok güzeldi."