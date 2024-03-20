6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!

Antalya İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 28 Nisan'da Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evdeki Berkay Kılınç ile Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi Gençay Hacı Aytan, gözaltına alındı.

DHA'da Kılınç'ın üzerinde daralı 117 gram kokain bulundu. Aytan'ın da evine giden ekipler, daralı 10 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Ayrıca Aytan ve Kılınç'ın dijital materyallerine el konuldu. Berkay Kılınç, ilk ifadesinde, uyuşturucu maddeyi Gençay Hacı Aytan'dan aldığını söyledi. Aytan ve Kılınç, geçen 29 Nisan'da tutuklandı. Soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu belirlenen Koray Güneş de geçen 10 Haziran'da tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençay Hacı Aytan'ın Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi olması nedeniyle idari soruşturma başlattı. Bu kapsamda Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünde yapılan kontrolde, 6 kilo kokainin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine başsavcılık yeni bir soruşturma daha başlattı.

UYUŞTURUCU TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aytan ve Kılınç'ın dijital materyalleri ve MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, şüpheliler arasında uzun süredir uyuşturucu madde trafiği olduğu anlaşıldı.

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ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Bu süreçte etkin pişmanlıktan faydalanan Berkay Kılınç, 18 Ağustos'ta ek ifade verdi. Kılınç, ifadesinde, Gençay Hacı Aytan ile arasındaki uyuşturucu ticaretine ilişkin detaylı bilgiler verdi. İfadesinde, Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi Özlem Özabay'dan (41) uyuşturucu madde aldığını söyleyen Kılınç, MASAK raporunda da tespiti yapılan para transferi ile ilgili detayları anlattı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI ANLAŞILDI

Soruşturmanın devamında, Gençay Hacı Aytan, Özlem Özabay ve Berkay Kılınç'ın süreklilik arz edecek şekilde örgütlü bir faaliyet içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları anlaşıldı. Berkay Kılınç'ın ayrıca Koray Güneş adlı kişinin Gençay Hacı Aytan'dan uyuşturucu alması için aracılık ettiğini, kendisine temin edeceği uyuşturucuyu Aytan'ın yönlendirmesi ile yine Emanet Memurluğu'nda görevli Sedef Sayan'ın (36) yardımıyla aldığına yönelik ifadesi, dijital materyal tespitleri ile doğrulandı. MASAK verilerinde yapılan incelemede de yoğun para akışları tespit edildi.

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2 DOSYA BİRLEŞTİ

Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nda 6 kilo kokainin kaybolmasına yönelik soruşturmanın yanı sıra yine Adli Emanet Memurluğu'ndan uyuşturucu madde çıkarıldığına yönelik ihbara ilişkin soruşturma dosyaları birleştirildi. Soruşturma kapsamında 30 Ağustos'ta Özlem Özabay, Sedef Sayan, Enes Y., Soner Ş., Tarık P., Ayşe Ç., Kubilay D., Sait K., Ali C., Cumhur U., Ali A. ve Aydın Adil A. gözaltına alındı. Ayşe Ç. ifadesinde, "Adli Emanet Memurluğu'nda görevli Gençay Hacı Aytan'ın uyuşturucu madde kullandığını biliyordum. Şahsın esrar içtiğine defalarca şahit oldum. Kokain kullandığına denk gelmedim" dedi.

ADLİ EMANET ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Şüphelilerden Ayşe Ç., Kubilay D., Sait K., Ali C., Cumhur U., Ali A. ve Aydın Adil A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Enes Y., Tarık P. ve Soner Ş., adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma sürecinde Enes Y. ve Tarık P.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Adli emanet çalışanları Özlem Özabay ile Sedef Sayan ise tutuklandı. Ayrıca 10 Haziran'da Koray Güneş ve arkadaşları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Serhat Ç. ve Ensar B.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından yakalandığı, tutuksuz yargılanmasına karar verildiği öğrenildi.

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İDDİANAME İADE EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, 10 Mart'ta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gençay Hacı Aytan'ın 'nitelikli zimmet, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, Özlem Özabay ve Sedef Sayan'ın ise 'nitelikli zimmet, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Soruşturma esnasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Berkay Kılınç ve Koray Güneş'in 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından cezalandırılması istendi. Enes Y.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan, Ensar B. ve Serhat Ç.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadesi alınan Tarık P.'nin ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından cezalandırılması istendi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamedeki eksiklikler nedeniyle dosyayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

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"SORUŞMA AŞAMASI AŞIRI UZUN SÜRDÜ"

Gençay Hacı Aytan ve Sedef Sayan'ın avukatı Ayşen Alkan, soruşturmanın 11 aydır devam ettiğini belirterek, bu sürenin çok uzun olduğunu, soruşturmanın tamamlanıp yargılamaya başlanılması gerektiğini söyledi.

"MÜVEKKİLİM ZATEN İÇİCİ"

Alkan, "İddia edildiği gibi emanetten çalındıysa, emanetin sorumluları ile ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmedi. Bununla ilgili bir soruşturmanın olmadığı bilgisini edindik. Antalya Adliyesi'nde emanet gibi önemli bir yerin korunamaması ve oradan 6 kilo kokain çalındığı iddia edilerek, bunun sadece oradaki çalışan memurun üzerine atılmaya çalışılması, hukuka ve usule çok aykırı. Çünkü müvekkilim Gençay Hacı Aytan zaten içici. Adliyede herkes müvekkilimin içici olduğunu biliyormuş. İçici bir memurun emanete verilmesi, emanetteki sorumluların o memurun içici olduğunu bilmesine rağmen, orada görevinin devam ettirilmesi belli usulsüzlüklerin üstünün kapatılmaya çalışıldığının göstergesi. Dosyayı sadece 2-3 memur üzerine bırakalım, kapatalım düşüncesi olmamalı. Gerçekten suçlular kimse tespit edilmeli. Yargılamanın o şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.