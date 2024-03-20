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        Yüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişine başladı

        Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, yeni hedefi olan Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:29
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        Yüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişine başladı
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        Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, yeni hedefi olan Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişine başladı.

        Türkoğlu, "Oceans Seven" parkurlarından biri olan Cook Boğazı geçişi için Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a gitti.

        Aysu Türkoğlu, TSİ 09.00 sularında yaklaşık 13 derecelik suya girdi. Yeni Zelanda saatine göre akşam saatlerinde suya giren Türkoğlu, şu anda 27 kilometrelik zorlu parkuru karanlıkta geçmeye çalışıyor.

        İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 30 Temmuz 2022'de 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da geçen yıl 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmiş ve bunu başaran "İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu" ünvanını almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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