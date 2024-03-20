Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, uzaydan çektiği Doğu Akdeniz fotoğraflarını paylaştı
Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından, uzaydan çektiği Doğu Akdeniz fotoğraflarını paylaştı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, uzaydan çektiği Doğu Akdeniz fotoğraflarını paylaştı.
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.
Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı.
Gezeravcı, yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajını "İstikbal göklerdedir" sözüyle vermişti.
Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.
ALPER GEZERAVCI KİMDİR?
Alper Gezeravcı, 1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı. Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı.
Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda 7 yıl kaptan pilotluk yaptı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.