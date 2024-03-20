PFDK sevkleri neden ertelendi? TFF ek rapor istedi! İşte yaşananlar...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayların ardından sevklere ve cezalara dair meraklı bekleyiş devam ediyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dün açıkladığı sevklerde Süper Lig'e yer vermedi. Sevkler için PFDK'nın detaylı incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

ACELEYE GETİRİLMEYECEK TFF Hukuk Kurulu, olaylı maçın soruşturmasını derinleştirirken hakem, gözlemci ve temsilcilerden ek rapor istendi. Sevklerin aceleye getirilmeyeceği ve tüm görüntülerin tek tek inceleneceği aktarıldı. TFF Hukuk Kurulu, detaylı incelemenin ardından PFDK sevklerini açıklayacak. REKLAM

TÜM İSİMLER SEVK EDİLECEK, TRABZON'UN SAHASI KAPANACAK! TFF Hukuk Kurulu'nun olaya karışan tüm isimleri disipline sevk edeceği vurgulanırken Trabzonspor'un sahası da kapanacak. Bordo-mavililerin en az 5 maça saha kapatma cezası alması gündemde...