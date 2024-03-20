Aydın'da olay, 4 gün önce Kuşadası ilçesinde, Davutlar Mahallesi Ete Sitesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının kimliğini kullanarak sitede daire tuttuğu öğrenilen Aytaç Akar, henüz belirlenemeyen bir nedenle site yöneticisi Abidin Canbazoğlu ile tartışmaya başladı.

BAŞINA ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI DHA'da yer alan habere göre gerginliğin artması sonucu Akar, Canbazoğlu'nu darp etti. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle Canbazoğlu yere yığıldı.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI Bu sırada, şüpheli Aytaç Akar olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde Canbazoğlu'nun dairesinin önünde kan izleri gören komşuları, durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ İhbar üzerine gelen polis, çilingir yardımıyla Canbazoğlu'nun dairesine girerken yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Canbazoğlu'nun öldüğü belirlendi. Canbazoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET ZANLISI KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, sitede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonrasında, cinayet zanlısının Aytaç Akar olduğu belirlendi.