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        SOGEM gönüllüleri Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneğini ziyaret etti

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası'nın (SOGEM) gönüllüleri, Bodrum ilçesinde Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:42
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        SOGEM gönüllüleri Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneğini ziyaret etti
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası'nın (SOGEM) gönüllüleri, Bodrum ilçesinde Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği'ni ziyaret etti.

        SOGEM'in 18-30 yaş arası 27 genç gönüllüsü, Bodrum kültür sanat gezisi kapsamında, Konacık Mahallesi'ndeki Afet Parkı'na geldi.

        Muğla'da ilk, Türkiye'de ikinci olduğu ifade edilen Bodrum Afet Parkı'nı ziyaret eden gönüllüler, burada Dernek Başkanı Cenk Ayata'dan afet durumlarında nasıl hareket edecekleri hakkında bilgi aldı.

        Gönüllülere alanda kurulan konteynerlerdeki ekipmanlar hakkında da bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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