SOGEM gönüllüleri Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneğini ziyaret etti

Muğla'da ilk, Türkiye'de ikinci olduğu ifade edilen Bodrum Afet Parkı'nı ziyaret eden gönüllüler, burada Dernek Başkanı Cenk Ayata'dan afet durumlarında nasıl hareket edecekleri hakkında bilgi aldı.

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