"ÇOK MUTLU OLDUM"

Haykon Cepkin, paylaşımında; "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen hahahahah. Klasik şapkam ve delik deşik montum. Arkadaşım 93 - 94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni fark etmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak. Tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler. Vallahi çok mutlu oldum" ifadelerine yer verdi.