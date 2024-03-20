Hayko Cepkin, BJK tribünündeki görüntüsünü 30 yıl sonra buldu
Hayko Cepkin, 15 - 16 yaşlarındayken Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasını tribünde seyrettiği sırada çekilen görüntüyü yıllar sonra bulunmasının sevincini yaşadı; "Klasik şapkam ve delik deşik montum"
Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
Beşiktaş taraftarı Hayko Cepkin, 15 - 16 yaşlarında olduğu sırada tribünde Kocaelispor karşılaşmasını izlerken çekilen görüntüsünün ortaya çıkmasıyla oldukça mutlu oldu.
Tribünlerin çekildiği sırada Hayko Cepkin de yer aldı. Bir arkadaşı görüntüyü bulunca Hayko Cepkin, 30 yıl önceki halini sosyal medya hesabından yayımladı. Cepkin'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.
"ÇOK MUTLU OLDUM"
Haykon Cepkin, paylaşımında; "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen hahahahah. Klasik şapkam ve delik deşik montum. Arkadaşım 93 - 94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni fark etmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak. Tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler. Vallahi çok mutlu oldum" ifadelerine yer verdi.