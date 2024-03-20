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        Haberler Magazin Hayko Cepkin'den nostaljik paylaşım: Klasik şapkam ve delik deşik montum - Magazin haberleri

        Hayko Cepkin, BJK tribünündeki görüntüsünü 30 yıl sonra buldu

        Hayko Cepkin, 15 - 16 yaşlarındayken Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasını tribünde seyrettiği sırada çekilen görüntüyü yıllar sonra bulunmasının sevincini yaşadı; "Klasik şapkam ve delik deşik montum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:34
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        Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

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        Beşiktaş taraftarı Hayko Cepkin, 15 - 16 yaşlarında olduğu sırada tribünde Kocaelispor karşılaşmasını izlerken çekilen görüntüsünün ortaya çıkmasıyla oldukça mutlu oldu.

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        Tribünlerin çekildiği sırada Hayko Cepkin de yer aldı. Bir arkadaşı görüntüyü bulunca Hayko Cepkin, 30 yıl önceki halini sosyal medya hesabından yayımladı. Cepkin'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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        "ÇOK MUTLU OLDUM"

        Haykon Cepkin, paylaşımında; "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen hahahahah. Klasik şapkam ve delik deşik montum. Arkadaşım 93 - 94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni fark etmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak. Tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler. Vallahi çok mutlu oldum" ifadelerine yer verdi.

        #Hayko Cepkin
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