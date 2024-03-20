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        Bodrum'da belediyeden 382 yapıya mühürleme

        Bodrum Belediyesince kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında, yılbaşından bu yana 382 yapıya mühürleme işlemi yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:18
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        Bodrum'da belediyeden 382 yapıya mühürleme
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        Bodrum Belediyesince kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında, yılbaşından bu yana 382 yapıya mühürleme işlemi yapıldığı bildirildi.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışmaları doğrultusunda Bodrum'un tüm bölgelerinde kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor.

        Tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını titizlikle uygulayan ekipler, kaçak yapıyı tespit ettiği yerlerde mühürleme ve yasal süreçleri sonrasında da yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

        Ocak, şubat ve mart ayında yapılan denetlemeler ve değerlendirilen ihbarlar ile ekipler 382 yapıda mühürleme işlemi yaparken 457 yapıda yıkım kararı aldı. 34 yapının ise yıkım işlemi gerçekleşti.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin kaçak yapılaşma ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Bodrum'da kaçak yapılaşmayı önlemek için yetki ve imkanlarımız çerçevesinde gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Tespitler sonrası mühürleme işlemlerine devam ediyoruz. Ekiplerimizce gerekli tutanaklar tanzim edilerek Kabahatler Kanununun ilgili maddelerince para cezaları kesiliyor. Yıkım kararı alınan ve yasal süreçleri tamamlanan yapıların da yıkımını gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

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