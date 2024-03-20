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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eros davasında son dakika! İbrahim Keloğlan'a verilen cezayla ilgili flaş gelişme!

        Eros'u tekmeleyerek öldüren sanığa verilen cezaya savcılık itiraz edecek

        İstanbul Başakşehir'de bir sitede asansörde vahşice öldürülen Eros adlı kedinin katili İbrahim Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dehşete düşüren olayla ilgili davada yeni bir gelişe yaşandı. Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek gerekçeli karar yazıldıktan sonra karar aleyhine istinafa itirazda bulunacağını bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:18
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        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
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        Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros adlı kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldürmesi sebebiyle İbrahim Keloğlan’a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına Cumhuriyet Savcısı itiraz edecek.

        DHA'nın haberine göre Başakşehir’de bir sitede bakılan Eros adlı kedi, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından yılbaşı gecesi tekmelenerek öldürülmüştü.

        İSTİNAF MAHKEMESİNE İTİRAZDA BULUNULACAK

        Keloğlan’a hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası üst mahkeme tarafından bozulmuştu.

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        Kararın bozulmasının ardından devam eden yargılamanın ilk duruşmasında Keloğlan bu kez 'Kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı konuldu.

        Karar kamuoyu ve hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılanırken, 18 Mart'ta Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek gerekçeli karar yazıldıktan sonra karar aleyhine istinafa itirazda bulunacağını bildirdi. Dilekçede, "Usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir" denildi.

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