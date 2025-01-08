Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi | Dış Haberler

        Donald Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi

        47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump yaklaşık 1 aydır Kanada ve Grönland üzerinde hak iddiasında bulunarak ikisinin de ABD'ye bağlanması gerektiğini belirtiyor. Donald Trump, Kanada ile olan ilişkilerinin farklı olduğunu ancak Grönland için askeri güç kullanılabileceğini ifade ederken Grönland'ın "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu dile getirdi. Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenlik meselesi olduğu göz önüne alındığında bu bölgenin neden önemli olduğu merak konusu oldu. Konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2022 yılında imzalanan "Kuzey Kutbu için Ulusal Strateji Planı" başlıklı rapor ön plana çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 20:51 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        ABONE OL

        47. ABD Başkanı Donald Trump uzun bir süredir Grönland ve Kanada'nın birer ABD eyaleti olmaları gerektiğini ifade ederken 7 Ocak günü yaptığı açıklamalar ile niyetinin ne denli ciddi olduğunu gösterdi. Trump, Kanada için ekonomik güce başvuracaklarını dile getirirken Grönland'ın "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve Grönland için askeri güç kullanabileceklerini işaret etti.

        Donald Trump Grönland'ın ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak konunun savunma yönüne değindi. Grönland'ı bu derece önemli kılan konulardan biri ise Kuzey Kutbu stratejisi.

        2022 yılında ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan "Kuzey Kutbu için Ulusal Strateji Planı (National Strategy for the Arctic Region)" isimli raporda Kuzey Kutbu'nun gelecekte önemli bir bölge olacağının altı çizilirken bölgenin ekonomik ve askeri mücadeleye neden olabileceği belirtildi.

        REKLAM

        Raporda ABD'nin Kuzey Kutbu'nun güvenliği için Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığına (NORAD) son dönemde önemli yatırımlar yaptığı ve Kanada ile iş birliği içinde olunduğuna dair bilgilere yer verildi. Raporda ayrıca ABD'nin ulusal güvenliği adına Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını sürdüreceğine ve var olan askeri varlıkların da geliştirileceğine değinildi.

        Yaklaşık 50 sayfalık raporda Grönland'a da yer verildi. Raporda yer alan plana göre ABD'nin Grönland'daki ekonomik varlığı artırılacak ve önemli madenlerin işletilmesi için Gröndland hükûmeti ile iş birliği yapılacak. Ayrıca raporda Grönland ile ulusal güvenlik için tehdit oluşturabilecek unsurlara karşı da yakın temas içinde olunacağının altı çizildi.

        Raporda İsveç ve Finlandiya da ön plana çıkarken her iki ülke de 2023 yılından sonra NATO'ya dâhil oldu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dâhil olmasıyla birlikte Baltık Denizi'nin ve Kuzey Kutbu'nun güvenliği de ABD ve NATO ülkeleri açısından pekiştirilmiş oldu.

        DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ GRÖNLAND VURGUSU

        ABD merkezli Strateji ve Uluslararası İlişkiler Merkezi (CSIS) araştırmacılarından A. Conley ve Rahbek-Clemmensen, buzulların erimesiyle Grönland'ın önem kazandığını ve Çin açısından

        yatırım merkezi hâline gelebileceğine dair yorumlarda bulundu.

        REKLAM

        Bir diğer önemli düşünce kuruluşu olan RAND Corporation ise 2022 yılında yayımladığı raporda Grönland'ın Avrupa Kıtası'na değil Kuzey Amerika'ya ait olduğunu iddia ederek ABD'nin Grönland'ı Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığına (NORAD) dâhil etmesi gerektiğini belirtti. Yayımlanan raporda Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesindeki "saldırganlığına" karşın Grönland'daki ABD askeri varlığının artmasının artık bir zorunluluk hâline geliği ifade edildi.

        Raporda ayrıca Rusya ve Çin'in Grönland'ın yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla ilgilendiği ve Grönland'da siyasi güç elde etmeye çalıştıklarına değinildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!