Bella Hadid'den, Türk mutfağına selam
Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaprak sarma hazırladığı anları paylaşarak Türk takipçilerinden yoğun ilgi gördü; "Türk mutfağına hoş geldiniz"
ABD'li model Bella Hadid, 2024'e ait özel anlarını paylaştı. Hadid, Osmanlı mutfağına özgü bir yemek olan yaprak sarma hazırladığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Bu paylaşımı, özellikle Türk takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı. Bella Hadid’in sarma yaparken çekilen karesine, Türk hayranlarından şu yorumlar geldi:
"Bella Hadid, yaprak sarması mı yiyor, ben mi yanlış görüyorum?"
"Yaprak sarması mı? Türk mutfağına hoş geldiniz"
"Canım, inşallah bir gün birlikte de sarma sararız"