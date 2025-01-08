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        Haberler Magazin Bella Hadid'den, Türk mutfağına selam - Magazin haberleri

        Bella Hadid'den, Türk mutfağına selam

        Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaprak sarma hazırladığı anları paylaşarak Türk takipçilerinden yoğun ilgi gördü; "Türk mutfağına hoş geldiniz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 20:04 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:04
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        ABD'li model Bella Hadid, 2024'e ait özel anlarını paylaştı. Hadid, Osmanlı mutfağına özgü bir yemek olan yaprak sarma hazırladığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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        Bu paylaşımı, özellikle Türk takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı. Bella Hadid’in sarma yaparken çekilen karesine, Türk hayranlarından şu yorumlar geldi:

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        "Bella Hadid, yaprak sarması mı yiyor, ben mi yanlış görüyorum?"
        "Yaprak sarması mı? Türk mutfağına hoş geldiniz"
        "Canım, inşallah bir gün birlikte de sarma sararız"

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        Türk mutfağına olan ilgisiyle dikkat çeken Bella Hadid, bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, Instagram

        #Bella Hadid
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