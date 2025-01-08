Hakan Kara: Enflasyon dolandırıcılığı artırdı Ekonomist Hakan Kara, artan enflasyon ile dolandırıcılık vakalarının da arttığını belirtti. Kara, Türkiye'de enflasyon ve 'dolandırıcılığın toplam hüküm giyenler içindeki payı' arasındaki bağı gösteren bir grafik paylaştı. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında dolandırıcılıktan hüküm giyenlerin oranı yüzde 1.4 iken bu oran 2023'te yüzde 5.4'e çıktı

Habertürk Giriş: 08.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:48 facebook

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