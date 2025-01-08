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        Haberler Gündem Güncel Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler! | Son dakika haberleri

        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!

        Son dönemde artan motosikletli saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Bağcılar'da motosikletli 3 saldırgan bir fırına kurşun yağdırdı. Olayda mermilerin isabet ettiği bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:49
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        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
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        Bağcılar'da motosikletli kişiler, fırına silahla ateş açtı. Saldırıda Cihan Uğurlu hayatını kaybederken, B.T. de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre polis saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anlarına ait görüntüler ise kameraya yansıdı.

        3 KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan motosiklet ile Namık Kemal Caddesi üzerine gelen kimliği belirlenemeyen 3 kişi, bir fırına silahla ateş açtı. Saldırıda Cihan Uğurlu ve B.T. yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Cihan Uğurlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

        Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Caddeyi araç geçişine kapatan ekipler, olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit etti. Saldırı sırasında fırına çok sayıda mermi isabet ederken, 2 araç ile çevredeki başka bir iş yerine de isabet olduğu görüldü. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraflar: AA

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