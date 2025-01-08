İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama! Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin bahçesinde kavga ettiği sınıf arkadaşı Ö.P. (16) tarafından bıçaklanan M.A. (16) yaralandı. İlk müdahalenin ardından M.A., ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.P. ise polis tarafından gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:48 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL