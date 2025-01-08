Galatasaray'da Eren Elmalı imzaya kaldı!
Galatasaray ilk transferini yurt içinden yapıyor... Sarı-kırmızılılar, Eren Elmalı için Trabzonspor'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Galatasaray ilk imzasını Mikautadze ya da Skriniar’a değil Eren Elmalı’ya attırıyor.
Sarı-kırmızılılar, Ismail Jakobs’un dizindeki ufak bir problem nedeniyle sol bek arayışlarına başlamıştı.
Yabancı kontenjanı dolu olan Cimbom yerli futbolcular üzerine çalışma yaparken karar Eren Elmalı’da kılındı.
İlk başta Eren’e soğuk yaklaşan Okan Buruk olumlu referanslarla birlikte fikrini değiştirdi.
Sol bekte umduğunu bir türlü bulamayan ve Jakobs’u belli sürelerde dinlendirmesi gereken Galatasaray, Trabzonspor’la masaya oturdu.
Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği milli futbolcu için pazarlıklar 4 milyon Euro’dan başladı.
Bordo-mavili kulüp takas formülüne sıcak bakmadı ve Eren’i aldıkları 3,6 milyon Euro’dan aşağısına bırakmayacaklarını iletti.
Galatasaray 3 milyon Euro’nun yanı sıra başarı bonusuyla birlikte bordo-mavililerle büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılıların şampiyon olunması halinde Trabzonspor’a 500 bin Euro da bonus ödemesi bekleniyor.
Eren’in bir sonraki satışından da Trabzonspor’a yüzde verilmesi konusunda pazarlıklar devam ediyor.
UEFA listesinde üç değişiklik yapacak olan Galatasaray, Eren’i şu aşamada listeye yazdırmayı düşünmüyor.
Sarı-kırmızılı kulüp santrfor ve stoper transferleriyle birlikte Roland Sallai’yi UEFA’ya kaydettirmeyi planlıyor.