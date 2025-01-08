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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı! İşte Türkiye'nin sıralaması - İş-Yaşam Haberleri

        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı! İşte Türkiye'nin sıralaması

        Henley & Partners tarafından hazırlanan Henley Pasaport Endeksi 2025 yılının en güçlü pasaportlarını açıkladı. Listede Türkiye 6 sıra birden atladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:20
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        1

        Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) resmi verilerine göre düzenli olarak açıklanan ve dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı “Pasaport Endeksi 2025” yayınlandı.

        İşte o liste...

        2

        1. SİNGAPUR

        Bu yılki endekse göre; 195 ülkeye vizesiz seyahat etme imkanı sağlayan Singapur pasaportu, bir kez daha dünyanın en güçlü pasaportu olarak ilk sıraya yerleşti.

        3

        2. JAPONYA

        İlk sıradaki yerini koruyan Singapur'u, 193 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Japonya takip etti.

        4

        3. ALMANYA, FRANSA, FİNLANDİYA, İTALYA, İSPANYA, GÜNEY KORE

        Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya, sıralamada iki basamak gerileyerek 3’üncü sıraya yerleşti. Bu ülkeler, son 12 ayda birer sıra kaybeden ve 192 destinasyona vizesiz erişim sağlayan Finlandiya ve Güney Kore ile aynı sırada yer alıyor.

        5

        4. AVUSTURYA, DANİMARKA, İRLANDA, LÜKSEMBURG, HOLLANDA, NORVEÇ, İSVEÇ

        Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç'ten oluşan 7 Avrupa Birliği ülkesinin oluşturduğu grup ise 191 destinasyona vizesiz erişim ile 4’üncü sırayı paylaştı.

        6

        5. BELÇİKA, YENİ ZELANDA, PORTEKİZ, İSVİÇRE, BİRLEŞİK KRALLIK

        Belçika, Yeni Zelanda, Portekiz, İsviçre ve Birleşik Krallık da 190 destinasyona vizesiz erişimle 5’inci sırada yer alıyor.

        7

        6. AVUSTRALYA, YUNANİSTAN

        Listenin 6. sırasını Avustralya ile Yunanistan pasaportları paylaştı. İki ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 189.

        8

        7. POLONYA, MALTA, KANADA

        Listenin 7. sırasında Polonya, Kanada ve Malta paylaştı. Bu ülkelerin pasaportuna sahip kişilerin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 188.

        9

        8. ÇEKYA, MACARİSTAN

        Listenin 8. sırasında Çekya ve Macaristan yer aldı. İki ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 187.

        10

        9. ABD, ESTONYA

        Listenin 9. sırasını ise Amerika Birleşik Devletleri ile Estonya paylaştı. İki ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 186.

        11

        10. LİTVANYA, LETONYA, SLOVENYA, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

        Litvanya, Letonya, Slovenya ve BAE listede 185 ülkeye vizesiz seyahat ile 10. sırayı paylaştı.

        12

        11. HIRVATİSTAN, İZLANDA, SLOVAKYA

        Hırvatistan, İzlanda ve Slovakya listede 184 ülkeye vizesiz seyahat ile 11. sırada tamamladı.

        13

        12. MALEZYA

        Malezya listede 12. sırada yer alırken, ülkenin pasaportuna sahip kişilerin vizesiz gezebildiği ülke sayısı 183.

        14

        13. LİHTENŞTAYN

        13. sırada yer alan Lihtenştayn pasaportu ile 182 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

        15

        14. GKRY

        GKRY pasaportuna sahip kişilerin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı 179.

        16

        15. BULGARİSTAN, MONACO, ROMANYA

        Bulgaristan, Romanya ve Monaco pasaportuna sahip kişilerin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı 178.

        17

        16. ŞİLİ

        16. sırada yer alan Şili pasaportu ile 176 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

        18

        17. ARJANTİN

        17. sırada yer alan Arjantin pasaportu ile 172 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

        19

        18. ANDORA, BREZİLYA, HONG KONG, SAN MARİNO

        Andora, Brezilya, Hong Kong ve San Marino pasaportuna sahip kişilerin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı 171.

        20

        19. İSRAİL

        19. sıradaki İsrail pasaportuna sahip olanların vizesiz gezebildiği ülke sayısı 170

        21

        20. BRUNEİ

        20. sıradaki Brunei pasaportuna sahip olanların vizesiz gezebildiği ülke sayısı 166.

        22

        46. TÜRKİYE

        Listede Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre endeksteki sıralamasını 6 basamak birden yükselterek, 46. sıraya yerleşti. Türkiye pasaportu ile vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı 116.

        23

        47. KATAR

        47. sıradaki Katar pasaportuna sahip olanların vizesiz gezebildiği ülke sayısı 112.

        * Haberin görselleri Shutterstock, Unsplash'ten servis edilmiştir.

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