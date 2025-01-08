Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkentte kâbus! Kan donduran cinsel saldırı iddiası! | Son dakika haberleri

        Başkentte kâbus! Kan donduran cinsel saldırı iddiası!

        Başkentte yaşanan kan donduran olayda, 24 yaşındaki M.T. adlı kadına boş arazide cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı. Dehşette 1 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:49 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde M.T. (24) adlı kadına boş arazide cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, önceki gün Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İş arkadaşı ile otomobilde tartışan M.T., iddiaya göre yanlarına gelen tanımadığı M.A. ve H.G. adlı şüpheliler tarafından zorla araçtan indirilmeye çalışıldı.

        Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine 2 kişi uzaklaştı. Taksi ile bölgeden ayrılan M.T., arkadaşını görmek için geri döndüğünde tekrar M.A. ve H.G. ile karşılaştı. Şüpheliler, araçla boş araziye götürdükleri kadına cinsel saldırıda bulundu. M.T.'nin şikayetçi üzerine M.A. ve H.G. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, rızası sonucu M.T. ile birlikte olduklarını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, H.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        REKLAM

        DEHŞETİ ANLATTI

        M.T., olayın 6 Ocak'ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, "Anksiyetem tuttuğu için iş arkadaşımla buluştum. Bir süre vakit geçirdikten sonra Demetevler'e geldik. Arabanın içerisinde bir konu hakkında tartışmaya başladık. Tartıştığımız esnada, tanımadığımız iki yabancı şahıs yanımıza geldi. İkisi de beni zorla indirmeye çalıştı. İş arkadaşım onları uzaklaştırdı. Onları uzaklaştırdıktan 1-2 dakika sonra beni taksiye bindirdi evime gitmem için. Sonrasında ben pişman hissettim ve özür dilemek adına geri döndüm. İş arkadaşımı orada göremedim. O iki şahıs oradaydı. Arabayı süren şahıs benim koluma girip, 'İş arkadaşın içeride' deyip beni zorla arabaya bindirdi” dedi.

        Şüphelilerden birinin aracı sürerken diğerinin cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen M.T., “Beni öldürmeye kalktı. Boğazımı sıktı. Tekme attım, tokat attım, kendimi savunmaya çalıştım ama başaramadım. Beni tarlada öldürmeye kalktı. Boğuyordu. Beni o sırada arkadaşım görüntülü aradı, can havliyle açtım telefonu. Telefonu açtığımda, onu görünce panikledi ve boş anına gelip beni bıraktı. Ben o şekilde kurtuldum. Polisi aradım" dedi.

        "İKİSİNİN DE TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

        H.G.’nin adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterip tutuklanmasını isteyen M.T., "En kısa zamanda cezalarını alsınlar. İkisinin de tutuklanmasını istiyorum. En ağır cezayla yargılansınlar. Devletimiz bana yardım etsin istiyorum. Devletimize sığınıyorum” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        CANLI | Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        TFF'den yabancı hakem kararı!
        TFF'den yabancı hakem kararı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması