Başkentte kâbus! Kan donduran cinsel saldırı iddiası!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde M.T. (24) adlı kadına boş arazide cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

DHA'nın haberine göre korkunç olay, önceki gün Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İş arkadaşı ile otomobilde tartışan M.T., iddiaya göre yanlarına gelen tanımadığı M.A. ve H.G. adlı şüpheliler tarafından zorla araçtan indirilmeye çalışıldı.

Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine 2 kişi uzaklaştı. Taksi ile bölgeden ayrılan M.T., arkadaşını görmek için geri döndüğünde tekrar M.A. ve H.G. ile karşılaştı. Şüpheliler, araçla boş araziye götürdükleri kadına cinsel saldırıda bulundu. M.T.'nin şikayetçi üzerine M.A. ve H.G. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, rızası sonucu M.T. ile birlikte olduklarını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, H.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.

REKLAM DEHŞETİ ANLATTI M.T., olayın 6 Ocak'ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, "Anksiyetem tuttuğu için iş arkadaşımla buluştum. Bir süre vakit geçirdikten sonra Demetevler'e geldik. Arabanın içerisinde bir konu hakkında tartışmaya başladık. Tartıştığımız esnada, tanımadığımız iki yabancı şahıs yanımıza geldi. İkisi de beni zorla indirmeye çalıştı. İş arkadaşım onları uzaklaştırdı. Onları uzaklaştırdıktan 1-2 dakika sonra beni taksiye bindirdi evime gitmem için. Sonrasında ben pişman hissettim ve özür dilemek adına geri döndüm. İş arkadaşımı orada göremedim. O iki şahıs oradaydı. Arabayı süren şahıs benim koluma girip, 'İş arkadaşın içeride' deyip beni zorla arabaya bindirdi” dedi.

Şüphelilerden birinin aracı sürerken diğerinin cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen M.T., “Beni öldürmeye kalktı. Boğazımı sıktı. Tekme attım, tokat attım, kendimi savunmaya çalıştım ama başaramadım. Beni tarlada öldürmeye kalktı. Boğuyordu. Beni o sırada arkadaşım görüntülü aradı, can havliyle açtım telefonu. Telefonu açtığımda, onu görünce panikledi ve boş anına gelip beni bıraktı. Ben o şekilde kurtuldum. Polisi aradım" dedi.