Ankaralı Turgut'un kızlarının 'mezar taşı' kavgası

Ünlü türkücü; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret... Hepsi aynı... Ersoy, zaten nankörün başı. Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti.