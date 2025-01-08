Şeyda polisin katili için karar! Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık Yunus Emre Geçti hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık, şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı 'Görevli memura karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:32 facebook

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