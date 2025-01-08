Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkede sosisli sandviç yemenin yasaklandığı bildirildi.

The Sun'ın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, ABD'den esinlenilen sosisli sandviç kültürünün vatana ihanet eylemi olduğunu söyledi.

Sosisli sandviç satarken veya pişirirken yakalanan kişilerin, çalışma kamplarına gönderilme riskiyle karşı karşıya kalacağı bildirildi. Ayrıca Güney Kore'den ithal edilen bir yemek olan budae-jjigae'nin satışı da yasaklandı.

BOŞANAN ÇİFTLER HAPSE GİREBİLİR Pyongyang da hükümet, boşanan çiftlerin de hapse girebileceğini açıkladı. Aralık ayında Kuzey Kore'de boşanmış kadınların "suçları" nedeniyle bir ila altı ay çalışma kamplarında tutulduğunu iddia eden raporlar ortaya çıktı. REKLAM Kuzey Kore yönetiminde boşanma hoş karşılanmıyor çünkü anti-sosyalist bir eylem olarak kabul ediliyor ve hükümetin herhangi bir yasal ayrılığı onaylaması gerekiyor.