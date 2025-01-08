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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Galatasaray-Başakşehir maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Başakşehir maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Başakşehir maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası lig formatı ilk maçında Galatasaray evinde Rams Başakşehir'i ağırlıyor. 21 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, serisini sürdürmek ve turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Konuk takım ise rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırma peşinde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.01.2025 - 19:25 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:36
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        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 20.30

        YAYIN: ATV

        Galatasaray: Günay, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Yusuf, Berkan, Kerem, Efe, Sallai, Batshuayi

        Başakşehir: Muhammed, Hamza, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piątek

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. RAMS Park'ta yapılan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor'la C Grubu'nda yer alıyor. Grubunda yer alan 3 takımla maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda Boluspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak.

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        YENİ FORMATTA İLK MAÇ

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında ilk maçına çıkıyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılacak. Galatasaray, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

        TEK EKSİK ICARDI

        Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta oynayamıyor.

        21 MAÇTIR YENİLMEDİ

        Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

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        YUNUS AKGÜN TAKIMI SIRTLIYOR

        Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de ise 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon toplamda 11 gole ulaşan genç oyuncu, takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldu.

        OSIMHEN DURDURULAMIYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı. Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

        'CİMBOM' KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

        Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'la oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys'la oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakalarında da kalesini gole kapatamadı. "Cimbom", bu sezon çıktığı 26 resmi maçta toplam 40 gol yedi.

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