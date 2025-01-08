MAÇ SONUCU: Galatasaray: 2 - RAMS Başakşehir: 2

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısında Deniz Türüç, 35. dakikada attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 üstün götürdü.

İkinci yarıda ise Galatasaray, 51. Davinson Sanchez ile skora dengeyi getirdi. Başakşehir ise cevabını geciktirmedi; 53. dakikada Krzysztof Piatek takımını yeniden öne geçirdi. 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle Galatasaray, yeniden skora denge getirdi: 2-2. Galatasaray 90+7. dakikada Michy Batshuayi ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından organizasyonun yeni formatında iki ekip de puanını 1'e yükseltti.

İki takım 12 Ocak Pazar günü Süper Lig'de yeniden karşı karşıya gelecek. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

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BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI Başakşehir'de 75. dakikada oyuna giren Onur Ergün 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. GALATASARAY PENALTI KAÇIRDI Galatasaray, mücadelenin 90+5. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi, penaltı vuruşunu gole çeviremedi. OKAN BURUK'TAN 9 DEĞİŞİKLİK Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, ilk 11'i ile çıktı.

REKLAM Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Dries Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz yer aldı. Okan Buruk, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynanan maçın 11'inde forma verdiği Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Fernando Muslera ile Victor Osimhen'i karşılaşmanın kadrosuna almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir ve Michy Basthuayi'yi ilk 11'e aldı.

EFE AKMAN VE YUSUF DEMİR İLK KEZ 11'DE Galatasaray'ın genç oyuncuları Efe Akman ve Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı. Sarı-kırmızılı kulübe 2022-23 sezonunun başında transfer olan Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de oynayacak. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan Efe Akman da A Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak. REKLAM Yusuf Demir, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maç, Efe Akman da 4 karşılaşmada görev aldı.

VICTOR NELSSON KART CEZALISI Sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson, kart cezası sebebiyle maçın kadrosunda yer alamadı. Sezon başında Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Victor Nelsson, bugünkü karşılaşmada cezası sebebiyle kadroya yazılmadı. MAÇTAN DAKİKALAR 22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu’nun pasında topla buluşan Kerem Demirbay’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı. 24. dakikada sağ taraftan topla birlikte ilerleyen Yusuf Demir'in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 31. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Berkan Kutlu’nun şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı çeldi. REKLAM 35. dakikada Lucas Lima’nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Deniz Türüç kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1 38. dakikada ceza sahası dışından Kemen’in sert şutunda kaleci Günay Güvenç topu çeldi. Pozisyonun devamında penaltı noktası önünde topu önünde bulan Piatek şutunu çekti ve kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı tekrar kurtardı.