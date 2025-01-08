Japonya'da 'yok oluş' alarmı: Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı

Japon profesör, ülkenin hızla yaşlanan nüfusuyla mücadele etmemesi halinde Japonya'nın soyunun tükeneceği yılı tahmin etti.

The Times'ın haberine göre, 2012 yılından bu yana demografik simülasyonlar yapan Yoshida'nın son bulgusu, şu anki projeksiyonuna göre Japonya'nın 695 yıl sonra var olmayacağı yönünde.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı tarafından açıklanan şok edici veriler, Yoshida'nın çocuk sayısında yüzde 2,3'lük keskin bir düşüş olduğunu ortaya koyduktan sonra tahminini 100 yıl öne çekmesine neden oldu.

Japonya'da doğum sayısı 1970'lerden bu yana sürekli olarak azalıyor ve 2005 yılında ölüm sayısı doğum sayısını geçti.

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2022 yılında Japonya'da ölüm sayısı doğum sayısından neredeyse bir milyon daha fazla oldu ve 65 yaş üstü insanların oranı şu anda nüfusun yüzde 29,9'unu oluşturuyor. Bu oran 1960 yılından bu yana yüzde 24,1'lik bir artış anlamına geliyor.

Yoshida, uzun süreli durgunluğun gençlerin düşük gelir nedeniyle evlenemediği ya da çocuk sahibi olamadığı anlamına geldiğini söyledi.

"Doğum sayısındaki düşüş durmadığı sürece, saatin ibresi geri gidecektir"