İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi

İsrail basını: İsrail Savunma Bakanı Katz Türkiye için güvenlik toplantısı düzenledi
İsrail basını Türkiye-İsrail ilişkileri adına çok kritik bir iddiada bulundu. İddiaya göre Jerusalem Post gazetesine konuşan iki İsrailli yetkili, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye'nin Orta Doğu'da artan nüfuzundan endişe duyduğunu ve bu sebeple bir güvenlik toplantısı düzenlediğini bildirdi. Toplantı 8 Ocak günü gerçekleştirildi.
İsrail basını, Türkiye-İsrail ilişkileri açısından önemli bir iddiada bulundu. İddiaya göre, Jerusalem Post gazetesine konuşan iki İsrailli Yetkili, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye ilgili bir güvenlik toplantısı düzenlediğini aktardı.
İran'ın Orta Doğu'da etkisinin kırıldığını düşünen İsrailli yetkililerin, Türkiye'nin artan nüfuzundan çekindiği aktarıldı. Düzenlenen toplantıya İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve dışişleri bakanlığından birçok kıdemli diplomat katıldı.
Toplantıda Türkiye'nin İsrail'e yönelik tehdit durumu ele alınırken, Türkiye'nin bölgede artan nüfûzuna vurgu yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde de İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'ya rapor sunan Nagel Komitesinin, Türkiye ile savaşa hazır olunması gerektiğine dair bir rapor yayımladığı bildirildi. Ayrıca komitenin yayımladığı raporda Türkiye'nin adının 10 kere geçmesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada İsrail tehlikesinden bahsetmiş ve milletvekillerini bilgilendirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarından sonra 8 Ekim'de TBMM'de kapalı oturum düzenlenerek İsrail tehlikesine karşın detaylı bilgiler sunulmuştu.