İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi

İsrail basını: İsrail Savunma Bakanı Katz Türkiye için güvenlik toplantısı düzenledi İsrail basını Türkiye-İsrail ilişkileri adına çok kritik bir iddiada bulundu. İddiaya göre Jerusalem Post gazetesine konuşan iki İsrailli yetkili, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye'nin Orta Doğu'da artan nüfuzundan endişe duyduğunu ve bu sebeple bir güvenlik toplantısı düzenlediğini bildirdi. Toplantı 8 Ocak günü gerçekleştirildi.

Habertürk Giriş: 08.01.2025 - 23:18 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:49 facebook

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