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        Haberler Dünya İrlanda Başbakanı Leo Varadkar istifa kararı aldı

        İrlanda Başbakanı Leo Varadkar istifa kararı aldı

        İrlanda'da Başbakan Leo Varadkar istifa edeceğini açıkladı. Parti liderliğinden istifa ettiğini duyuran 45 yaşındaki siyasetçi, halefi görevine başlar başlamaz başbakanlıktan da ayrılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:06
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        İrlanda Başbakanı Varadkar istifa kararı aldı
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        İrlanda Başbakanı Leo Varadkar görevinden istifa edeceğini duyurdu.

        İrlanda'da 2017'den bu yana Fine Gael partisinin genel başkanlığını yürüten 45 yaşındaki Varadkar, başkent Dublin'de yaptığı açıklamada, ülkesine liderlik ettiği süreyi "hayatının en tatmin edici dönemi" olarak tanımladı.

        İki kez İrlanda Başbakanı olarak görev yapan Varadkar, görevini bırakma nedenlerinin "hem kişisel hem de siyasi" olduğunu söyledi.

        Parti liderliğinden istifa ettiğini kaydeden Varadkar, halefi görevine başlar başlamaz başbakanlık görevinden de istifa edeceğini bildirdi.

        Konuşması sırasında duygulanan Varadkar, "Görevde geçirdiğim 7 yılın ardından artık bu iş için en uygun kişi olduğumu düşünmüyorum" dedi.

        İrlanda'da 2017'de başbakanlık görevini üstlendiğinde 38 yaşında olan ve ülkesinin en genç başbakanı unvanına sahip olan Varadkar, görevinden istifası sonrası parlamento üyesi olarak kalmaya devam edecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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